L'attaccante portoghese in esclusiva a Sky Sport: "Ibra è fondamentale per noi e ci mancherà, ma sono pronto a fare del mio meglio per aiutare la squadra, magari con un gol o un assist. Obiettivo Champions? Il Milan è un grande club e merita di tornarci"

Dopo aver saltato le gare contro Fiorentina e Sampdoria a causa di un problema muscolare, Rafael Leao è tornato a Parma segnando anche un gol. Il Milan ritrova una pedina importantissima per l'attacco, soprattutto alla luce della squalifica che terrà Zlatan Ibrahimovic fuori in occasione della prossima gara contro il Genoa: "Sia dentro che fuori dal campo Ibra è un giocatore molto importante per noi, come tutti sappiamo. Certamente domenica mancherà un po', ma ci sono tanti calciatori che possono fare la differenza", le parole di Leao in un'intervista esclusiva a Sky Sport. L'attaccante portoghese classe 1999 potrebbe quindi essere nuovamente impiegato da centravanti: "Non importa che ruolo faccio, se esterno sinistro o prima punta – prosegue - L'importante è aiutare la mia squadra e fare del mio meglio, se possibile con un gol o un assist, che è quello che provo sempre a fare. Se c'è l'opportunità di giocare, cerco sempre di dare il massimo".