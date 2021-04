Victor Osimhen ha segnato contro la Sampdoria il suo quinto gol in campionato, il terzo nelle ultime sei partite. L'attaccante nigeriano sembra aver ritrovato la miglior condizione ed è pronto a trascinare la sua squadra in questo finale di stagione, dopo gli ultimi mesi condizionati dai problemi fisici e dal Covid. Osimhen vuole conquistare Napoli a suon di gol ma non dimentica le sue origini e l'infanzia trascorsa in povertà in Nigeria. Qualche anno fa, infatti, il piccolo Victor vendeva acqua ai semafori per le strade di Olusosun, proprio come una donna la cui foto è diventata virale. Questa signora, senza una gamba, portava con la testa un catino pieno d'acqua per provare a guadagnarsi da vivere. Una scena che ha commosso lo stesso Victor Osimhen, che si è subito messo alla ricerca di questa donna per aiutarla pubblicando una storia su Instagram.