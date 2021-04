Ladri armati in casa: notte di paura per Smalling

Notte di paura a casa del difensore della Roma. Secondo quanto scrive l’Ansa, tre uomini sono entrati nell’abitazione del giocatore in zona Appia e l’hanno costretto ad aprire la cassaforte portando via rolex e gioielli. Con lui in casa la moglie che avrebbe avvisato la polizia intorno alle 5 del mattino

Non era con i compagni impegnati contro l’Ajax nel quarto di finale di ritorno di Europa League perché impegnato a recuperare da un fastidio al ginocchio. Secondo quanto scrive l’Ansa, però, Chris Smalling ha vissuto una notte di paura. Tre uomini armati sono entrati nella sua abitazione in zona Appia dopo aver forzato la grata della camera da letto. Sotto la minaccia di una pistola li hanno costretti ad aprire la cassaforte portando via tre rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Sulla storia indaga la polizia. Al momento del furto in casa, oltre al calciatore e alla moglie ci sarebbero stati anche il figlio, la mamma e la sorella di Smalling. Sarebbe stata la moglie Sam Cooke ad avvisare le forze dell'ordine intorno alle 5 del mattino.

Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza

La polizia starebbe vagliando ora le immagini delle telecamere di video sorveglianza per far luce su quanto accaduto. Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che i rapinatori fossero tre, armati di pistola e italiani.