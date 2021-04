Gasperini: "Ronaldo out? Temo Dybala"

Alla vigilia della sfida contro la Juventus l'allenatore nerazzurro commenta l'assenza di Cristiano Ronaldo: "Un problema per la Juve, non per noi. Dybala? Avrei preferito fosse rimasto fuori ancora". Gasperini ha commentato anche il suo deferimento al Tribunale nazionale antidoping: "Non ho mai interrotto nessun test, spiegherò tutto in udienza"

"Cristiano Ronaldo non c'è? Un problema per la Juve, non per noi". Alla vigilia del big match per la sua Atalanta, Gian Piero Gasperini commenta l'annunciata defezione sul versante ospite: "Una squadra che ha elementi temibili, ma la nostra preparazione è mirata ad affrontare una squadra, non i singoli", precisa il tecnico nerazzurro. Che afferma di temere di più il suo ex pupillo: "Dybala l'ho allenato da ragazzino a Palermo, straordinario, un predestinato. Ronaldo centra sempre la porta, fa una valangata di gol. Calcisticamente non si discute. Ma io avrei preferito che Paulo fosse rimasto fuori ancora una settimana o due...". Tra i bergamaschi, un ritorno gradito dopo il Covid: "Pessina s'era allenato individualmente, da venerdì è aggregato al gruppo: se giocherà lo scoprirete domani. Si affrontano due compagini dalle ambizioni e dalle caratteristiche diverse: per noi la terza Champions di fila sarebbe un traguardo fantastico, per loro il traguardo minimo". Una battuta sull'1-1 del 16 dicembre scorso a campi invertiti: "Fu una partita equilibrata, con momenti pericolosi da una parte e dall'altra. Gollini parò il rigore e un paio di occasioni di Morata - chiude Gasperini -. Un risultato giusto, quella sera incontrammo una squadra in salute. Da lì l'Atalanta è cresciuta molto migliorando le sue prestazioni"