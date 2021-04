L'immagine più bella dalla Sardegna Arena arriva al fischio finale, dopo il pazzo 4-3 del Cagliari nello scontro salvezza col Parma. In lacrime e in mezzo al campo, Kurtic viene consolato da Joao Pedro che si siede accanto a lui per diversi minuti. Anche Semplici, suo ex allenatore alla Spal, riserva una carezza e parole di conforto allo sloveno

È successo di tutto alla Sardegna Arena, folle 4-3 che riscrive il finale di stagione di Cagliari e Parma. Sotto 2-3 fino al 90’, i sardi la ribaltano nei minuti di recupero e tornano a sperare nella salvezza. Epilogo tremendamente amaro per la squadra di D’Aversa, che manca il sorpasso ai rossoblù e resta a-7 dal Torino quartultimo (con una partita da recuperare). Una missione che diventa quasi impossibile per gli emiliani, sconfitti nel modo più clamoroso nello scontro diretto. Lo realizzano nell’immediato post-partita i gialloblù a partire da Jasmin Kurtic, seduto in campo e in lacrime al fischio finale dell’arbitro Valeri. Chi lo nota a distanza è Joao Pedro, suo ex compagno al Palermo nel 2011, che si avvicina e si siede accanto a lui. È l’immagine più bella che arriva dopo un match sportivamente drammatico, 90 minuti che potrebbero condannare il Parma alla retrocessione. Splendido il gesto del capitano del Cagliari, che ha consolato l’avversario per diversi minuti sottraendosi alla festa dei compagni di squadra. Lui come Leonardo Semplici, che aveva allenato Kurtic alla Spal e che ha riservato una carezza al suo ex giocatore. Applausi ad entrambi per una vittoria forse decisiva ma, soprattutto, per la sensibilità nei confronti dell'avversario.