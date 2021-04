Vietato sbagliare alla Sardegna Arena, scontro salvezza tra la terzultima e la penultima in classifica. Semplici si affida a Joao Pedro e Pavoletti, preferito a Simeone. Confermati dall'inizio Zappa e Carboni. D'Aversa risponde con Cornelius (e non Pellè) affiancato da Man e Kucka, che spinge Gervinho in panchina. C'è Grassi in mezzo, spazio a Laurini e Osorio in difesa. Diretta alle 20.45 su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky