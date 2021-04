L'allenatore giallorosso: "In Europa abbiamo avuto una strategia diversa, ma questo non significa che cambieremo la nostra identità. Io non lavoro per convincere le persone, ma per aiutare la squadra a vincere. Smalling sta meglio"

"Non lavoro per convincere le persone, ma lavoro per la Roma e per aiutare la squadra a vincere. Quando si vince ci sono più persone della nostra parte, quando i risultati non arrivano allora è il contrario. Succede con me così come tutti gli altri allenatori". Parla così Paulo Fonseca alla vigilia della gara di campionato contro il Torino, con la sua Roma chiamata al successo dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale di Europa League eliminando l'Ajax: "La gara contro gli olandesi è conclusa, la nostra ambizione è vincere contro il Torino che è in un buon momento". Roma che contro l’Ajax ha avuto un atteggiamento più accorto: "Abbiamo una strategia per ogni partita. Per quasi tutta la stagione si è detto che la Roma è stata una delle squadre che giocava meglio, in modo più offensivo. Abbiamo la nostra identità, ma quando c’è bisogno di fare una strategia diversa la facciamo senza problemi. Una gara però non cambia la nostra identità: vogliamo tornare già da domani ad essere offensivi e con iniziativa, magari con più concentrazione – come successo con l’Ajax – possiamo fare meglio in campionato", ha affermato l’allenatore giallorosso.