L'Atalanta batte 1-0 la Juventus, la scavalca in classifica e ottiene un successo contro i bianconeri che in casa mancava da 20 anni. Non può che essere soddisfatto Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: "E' una partita che conta, la finale di Coppa Italia sarà un altro tipo di gara, però aver vinto oggi significa che possiamo battere la Juventus e loro sanno che possono anche perdere contro di noi. Non posso che non fare i complimenti grandiosi a questi ragazzi perchè abbiamo battuto una squadra forte. Non abbiamo trovato una Juventus in difficoltà, ma una Juventus che è forte. Aver vinto, a fatica ma tutto sommato in modo giustificato, ci dà grande orgoglio e grande forza". Vittoria importante anche in ottica qualificazione alla Champions League: "Sette partite da giocare sono ancora tante però è una vittoria che sotto l'aspetto morale ci dà ulteriore spinta e benzina. Il traguardo rimane ancora molto difficile perchè ci sono ancora tante squadre e non molla nessuno".