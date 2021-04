A Torino arriva la nona sconfitta in campionato per i giallorossi, rimontati dopo il vantaggio di Borja Mayoral: "In Europa League la squadra è più concentrata - ammette l'allenatore giallorosso - ci è mancata concentrazione, in campionato abbiamo sbagliato più che in Europa. Mi assumo le mie responsabilità". Mayoral: "Rialziamoci e ripartiamo giovedì contro l'Atalanta" TORINO-ROMA 3-1, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Ci è mancata concentrazione, in campionato abbiamo sbagliato più che in Europa. Mi assumo le mie responsabilità". Paulo Fonseca analizza così ai microfoni di Sky Sport il ko della sua Roma a Torino. L'1-3 contro i granata, nono ko in campionato, lascia i giallorossi al settimo posto in classifica. "Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto. Il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato". Il quarto posto è distante otto punti. "Devo essere onesto, è difficile. Matematicamente avremmo ancora possibilità ma è difficile".

"In Europa League siamo più concentrati" leggi anche Nicola: "Vittoria voluta, questo è il mio Toro" A colpire è la differenza di rendimento tra la Roma di campionato e quella di Europa League: "In Europa League la squadra è più concentrata. Oggi abbiamo fatto tanti errori" sottolinea Fonseca. "Se la squadra sta pensando più all'Europa League? Non lo so ma credo che dovevamo pensare di più al campionato e non l'abbiamo fatto nel modo giusto". A pesare sono state anche le assenze: "Abbiamo giocato giovedì sera e abbiamo cambiato molto. Siamo contati con terzini e difensori, poi di certo ci sono giocatori che sono stati più importanti durante l'anno per la squadra. Spinazzola è uno di quelli che ha fatto una grande stagione. Oggi non abbiamo avuto Calafiori che era stanco, anche Mancini che ha giocato tutte le partite. Quando non si hanno giocatori poi può succedere che in campo ne risenti".