L'allentore del Torino festeggia una vittoria pesante in chiave salvezza: "Al di là di una partenza non perfetta, ci siamo avvicinati all’idea che io ho di questa squadra. Prima vittoria contro una big, ci darà ulteriore fiducia. Restiamo sul pezzo". Gioia per Zaza, autore del 2-1: "Vittoria importantissima contro una squadra forte, è venuto fuori lo spirito Toro"

"Avevo chiesto in settimana di giocare una partita con un grande livello di energia e si è verificato questo. Oggi è stata raggiunta la prima vittoria contro una grande e ci dà ancor più fiducia . La convinzione di poter fare il risultato l'abbiamo avuta da subito". Questa la gioia di Davide Nicola dopo il 3-1 inflitto in rimonta dal suo Torino alla Roma , vittoria che vale punti pesanti in chiave salvezza. "Al di là di una partenza non perfetta, ci siamo avvicinati all’idea che io ho di questa squadra" assicura l'allenatore ai microfoni di Sky Sport.

"Ora restiamo sul pezzo, testa alla salvezza"

Nicola parla di "prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista. Paradossalmente tra primo e secondo tempo pur avendo la sensazione che si stava facendo qualcosa di importante, abbiamo spesso perso equilibrio. Nella ripresa siamo stati più bravi. Credo alla qualità e all'entusiasmo che questo gruppo sta mettendo nel giocare". Messaggi anche per i singoli: "Sono felice per Zaza perché insieme a Belotti e Sanabria hanno fatto bene. Bravo anche Nkoulou che è riuscito a giocare bene nonostante fosse di rientro dopo il Covid. Verdi? Non credo che mi odi perché lo faccio giocare a centrocampo, credo che si accorgerà presto che è la collocazione migliore per lui". Testa al futuro: Adesso dobbiamo restare concentrati perché affronteremo squadre di qualità pari alla Roma e bisogna essere sul pezzo. Noi ci siamo sempre concentrati sul percorso per raggiungere l'obiettivo che per noi è davvero molto importante. L'unica cosa che si può controllare è il nostro percorso, già con l'Inter avevamo fatto una buona prestazione, con la Juve avevamo ottenuto un punto: ci siamo sempre concentrati sul percorso che ci può portare a raggiungere la salvezza".