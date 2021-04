Napoli-Inter, dove vedere la partita in tv

Chi nelle ultime sette giornate ha guadagnato punti su tutte le rivali per il quarto posto e chi invece ha allungato in vetta alla classifica, mettendo in fila 11 vittorie consecutive. Napoli-Inter, sfida che archivia il turno numero 31 di Serie A, è anche questo. Allo stadio Maradona la squadra di Gattuso, 19 punti sui 21 a disposizione dal 28 febbraio ad oggi, chiede continuità al team di Conte, l'unico in grado di far meglio in campionato nell'ultimo mese e mezzo. Napoli e Inter arrivano alla partita separate da 15 punti - 74 quelli dei nerazzurri, 59 quelli di Insigne e compagni - e quella di questa sera sarà la sfida numero 75 tra i due club in casa del Napoli. Nei precedenti, 37 successi del Napoli, 19 pareggi e 18 vittorie dell'Inter, che ha però trovato il successo in tutte le tre gare di Serie A giocate contro il Napoli con Antonio Conte alla guida: i nerazzurri non ottengono quattro vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato dal 2000 (sei in quel caso).