Sono cinque i calciatori che non prenderanno parte al turno infrasettimanale di Serie A valido per la 32^ giornata di campionato: le decisioni del giudice sportivo

Conclusa la 31^ giornata di Serie A, arrivano le decisioni del giudice sportivo in merito ai giocatori squalificati. Come si legge nel comunicato ufficiale, sono cinque i calciatori – tutti fermati per un turno – che non prenderanno parte al turno infrasettimanale di campionato valido per l 32^ giornata che inizierà martedì con l’anticipo tra Verona e Fiorentina e si concluderà giovedì sera con Napoli-Lazio.Tra i calciatori espulsi, fermati Rodrigo De Paul dell’Udinese ("grave fallo di gioco") e Amadou Diawara della Roma ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario").