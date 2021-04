Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pirlo ritrova Ronaldo ma perde Federico Chiesa. Milan con Ibra titolare e Calabria che è tornato in gruppo. Nell'Atalanta si candida Malinovskyi. Lazio col dubbio attaccante. Napoli senza una pedina di centrocampo. Conte potrebbe ruotare un po' mentre il Parma perde Kucka PROBABILI FORMAZIONI 32^ GIORNATA - I 'CAMPETTI' Condividi:

Presto che è tardi! Neppure il tempo di fare i conti fantacalcistici che la Serie A torna immediatamente in campo. Infrasettimanale si 'traduce' in turnover, ballottaggi e decisioni che verranno prese a poche ore dalla partita. Il compito dei fantallenatori si complica non poco. Servono quindi notizie 'fresche' e (possibilmente) sicure. A chi affidarsi se non alla super squadra degli inviati di Sky Sport...Il nostro team è già al lavoro e ci porta in dote quel che in tanti chiedono: notizie, notizie e ancora notizie. Come sempre occhio al turnover: siamo nella fase caldissima del campionato e quindi non ci saranno rotazioni massime ma guardando il calendario di sicuro qualcuno tirerà il fiato o semplicemente verrà preservato. Pronti per il solito giro dai ritiriri? Andiamo a vedere come stanno le 20 di A che saranno protagoniste tra martedì e giovedì

VERONA-FIORENTINA, ore 20:45 Verona, difesa (forse) già decisa Juric deve fare ancora a meno di Veloso. In mediana ci sono tre candidature per un posto: Ilic spera di avere quella chance che manca da un po'. Tameze vorrebbe tornare a essere quell'insostituibile di qualche tempo fa e Salcedo spera di mantenere il posto facendo quindi arretrare Barak come a Genova. In difesa non ci sarà Ceccherini mentre Magnani e Lovato non sono al meglio. Si va quindi verso la conferma della linea vista contro la Samp. Fiorentina, chi al posto di Milenkovic? Assenti sicuri per la gara di stasera saranno lo squalificato Milenkovic e Borja Valero, che non figura nella lista dei convocati. C'è quindi da sostituire un titolarissimo in difesa. Potrebbe scalare Caceres oppure Iachini potrebbe affidarsi a Igor ma non è poi così remota l'ipotesi della difesa a 4. Davanti, salvo stanchezza eccessiva, tutto confermato con Ribery e Vlahovic mentre in mediana c'è Amrabat che potrebbe sopravanzare Pulgar

MILAN-SASSUOLO, mercoledì ore 18:30 Milan, Calabria in gruppo. Davanti c'è Ibra I rossoneri contro il Genoa sono tornati a vincere in casa ed è una notizia... Lo hanno fatto senza Ibra che però, scontato il turno di stop, sarà il terminale offensivo contro il Sassuolo. Qualche rotazione potrebbe esserci: dietro Romagnoli è favorito su Kjaer, in mediana Bennacer può lasciar spazio a Tonali mentre sulla trequarti ci sono le candidature di Castillejo e Brahim Diaz Sassuolo, Berardi pronto a tornare titolare Doppietta su rigore subentrando dalla panchina. Non capita tutti i giorni nella carriera di un giocatore. Berardi può vantare anche questa piccola impresa ma contro il Milan De Zerbi dovrebbe riproporlo dal primo minuto. Caputo continua a lavorare a parte. Traoré potrebbe prendere il posto di Djuricic mentre in mediana favorito il duo Locatelli-Lopez. Dietro probabile coppia di centrali formata da Marlon e Ferrari

BOLOGNA-TORINO, mercoledì ore 20:45 Bologna, Mbaye si scalda. Può tornare Sansone Reduce dalla convicente vittoria sullo Spezia, Mihajlovic pensa a qualche rotazione in vista della sfida contro il Torino. Tomiyasu lavora ancora a parte ed è davvero dura che faccia parte della rosa dei disponibili. Mbaye può giocare su entrambe le fasce e quindi può essere un'opzione percorribile. In mediana Schouten e Svanberg dovrebbero spuntarla mentre in attacco Palacio molto probabilmente avrà un turno di riposo e quindi, con Barrow avanzato, si libera un posto sulla trequarti che verrà preso da Sansone Torino, staffetta Sanabria-Zaza? La vittoria in rimonta sulla Roma ha detto tanto in chiave salvezza. Quel che è certo è che in casa granata sono in molti a star bene e a candidarsi per una maglia. Purtroppo si gioca 'solo' in 11 e Nicola dovrà gioco forza scontentare qualcuno. In mediana Rincon è pronto a riprendere posto nell'XI titolare. Davanti testa a testa tra Zaza e Sanabria con il primo ancora in vantaggio ma non è escluso che una staffetta tra i due sia già stata preventivata

CROTONE-SAMPDORIA, mercoledì ore 20:45 Crotone, out Benali. Tocca a Cigarini? Due assenze certe per la squadra di Cosmi. Il tecnico non potrà contare su Benali e Marrone. In difesa dovrebbe riprendere posto nell'XI titolare Luperto mentre in mediana ci sono varie soluzioni: Molina potrebbe agire da interno al fianco di Petriccione ma anche da esterno e in questo caso Pedro Pereira partirebbe dalla panchina mentre uno tra Cigarini e Zanellato sarebbe promosso titolare. Davanti occhio alla candidatura di Riviere Sampdoria, 'vecchio' attacco per Ranieri? Uno ha segnato su rigore entrando a gara in corso, l'altro è rimasto a riposo 90 minuti. A Crotone, Ranieri potrebbe quindi riproporre il 'vecchio' duo Quagliarella-Gabbiadini: entrambi sono abbastanza riposati ma c'è sempre la variabile Keita da prendere in considerazione. Dietro Yoshida è squalificato: al fianco di Colley favorito Tonelli. Damsgaard lotta infine con Jankto per un posto da titolare

GENOA-BENEVENTO, mercoledì ore 20:45 Genoa, dietro torna Criscito Un solo indisponibile tra i gialloblu: si tratta di Pellegrini. Zappacosta infatti è tornato a lavorare con il resto del gruppo è non è così remota l'ipotesi di vederlo in campo dall'inizio. In difesa torna a disposizione Criscito che ha scontato il turno di squalifica. In attacco uno tra Pandev e Shomurodov potrebbe scalzare Scamacca. In mediana infine possibile che uno tra Rovella e Behrami sia lanciato dal primo minuto Benevento, Inzaghi si mette a specchio 3-5-2 contro 3-5-2 è un'ipotesi più che plausibile per la sfida del 'Ferraris'. Sappiamo bene che Inzaghi ha una tripla opzione a livello di sistema di gioco: doppia punta, doppio trequartista o linea di difesa a 4. Il rientro di Tuia dovrebbe far propendere per la difesa a 3 con Schiattarella che potrebbe vincere il ballottaggio con Viola. Lapadula-Gaich pare la soluzione più probabile ma si può anche prendere in considerazione uno tra Caprari e Iago Falque come seconda punta

JUVENTUS-PARMA, mercoledì ore 20:45 Juventus, Ronaldo sì, Chiesa no La coppia che ha tirato e segnato di più in bianconero quest'anno non si ricomporrà a Parma. Per un Ronaldo che rientra c'è infatti da registrare lo stop di Chiesa che non sarà a disposizione. Non al meglio neppure McKennie che accusa sempre un fastidio alla schiena. Cuadrado quindi dovrebbe agire da esterno di centrocampo con Kulusevski come suo dirimpettaio (l'ex Parma deve però difendersi da Ramsey). In difesa coppia Bonucci-de Ligt mentre davanti c'è in pole Dybala su Morata Parma, stop per Kucka Altro giro e altro ko in casa Parma. Questa volta in infermeria è finito Kucka a causa di una lesione che quasi sicuramente gli farà saltare anche il Crotone. In gruppo sono tornati sia Hernani che Karamoh. Per entrambi però c'è una più che probabile partenza dalla panchina. Dietro assente anche Gagliolo. Nel tridente d'attacco è pronto a tornare Pellé mentre Gervinho spera di riconquistare una maglia che per ora pare più sulle spalle di Mihaila

SPEZIA-INTER, mercoledì ore 20:45 Spezia, Italiano ha tutti a disposizione In questo finale di stagione un aspetto da non sottovalutare è l'infermeria vuota: pochissime squadre possono dire di non avere inquilini in infermeria e lo Spezia è tra queste. Sfida durissima quella contro la capolista Inter. In difesa Ferrer e Marchizza sono in vantaggio sul resto della concorrenza. Possibile qualche rotazione in mediana con Estevez in rampa di lancio. Davanti non è esclusa una chance per Piccoli Inter, Conte ne cambia tre? Il pareggio di Napoli ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, ha ridotto il vantaggio sul Milan ma Conte e i suoi possono ancora dormire sonni tranquilli. Prima arriva (lo Scudetto) e meglio è: questa l'ovvia filosofia in casa nerazzurra. No al maxi turnover quindi ma in Liguria qualcosa, rispetto al solito, potrebbe cambiare. In mediana ci sono Sensi e Gagliardini che premono. Dietro spera Ranocchia mentre in attacco Sanchez è testa a testa con Lautaro Martinez

UDINESE-CAGLIARI, mercoledì ore 20:45 Udinese, caccia al vice De Paul Una giornata senza Rodrigo De Paul per l'Udinese di Gotti. Sostituire l'argentino non sarà semplice ma intanto da Udine arriva la notizia dl rientro in gruppo di Llorente. il 3-5-2 bianconero dovrebbe prevedere ancora Pereyra come interno di centrocampo. Forestieri agirà alle spalle (presumibilmente) di Okaka. In difesa si candida Bonifazi mentre in mediana dovrebbe toccare ad Arslan Cagliari, Ceppitelli disponibile. Lyko in pole Non dovrebbe essere un Cagliari troppo diverso da quello visto al primo minuto della incredibile sfida con il Parma. I due 'eroi' Cerri e Pereiro sperano nella promozione ma forse ha più chance il secondo dato che il primo resta in svantaggio nei confronti di Pavoletti. A sinistra potrebbe rivedersi Lykogiannis mentre Ceppitelli torna a disposizione e si candida per una maglia da titolare

ROMA-ATALANTA, giovedì ore 18:30 Roma, Fonseca 'rivoluziona' l'XI titolare Le scelte (alcune forzate) contro il Torino non hanno ripagato. Ora arriva l'Atalanta e Fonseca cambierà pareggio rispetto alla sfida contro i Granata. In porta dovrebbe rivedersi Pau Lopez. Fazio, salvo sorprese, partirà dalla panchina mentre Diawara è squalificato. Torna sulla trequarti Pellegrini che rientra dalla squalifica; accanto a lui pronto Mkhitaryan dato che Pedro non è al meglio. In attacco probabile chance per Dzeko Atalanta, tocca a Malinovskyi? Con ancora il successo sulla Juve negli occhi, l'Atalanta si prepara per la sfida non semplice di Roma. Romero torna dopo lo stop per squalifica. Solito dubbio sul sistema di gioco ma là davanti c'è un Malinovskyi che scalpita dopo il gol vittoria di pochi giorni fa. Stesso discorso per Ilicic ma il duo colombiano potrebbe trovare conferma