Era il 2 maggio 2016, quando in seguito al pareggio tra Chelsea e Tottenham, il Leicester completò una delle più grandi imprese della storia del calcio conquistando la Premier League. L'allenatore di quell'incredibile squadra era Claudio Ranieri, oggi alla guida della Sampdoria. Il tecnico blucerchiato, alla vigilia della sfida contro il Crotone, ha parlato della nuova Superlega, che rischia di rendere impossibili imprese come quella da lui realizzata in Inghilterra: "Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata l'impresa del Leicester, a prescindere dal fatto che allenassi io quella squadra. Il bello del calcio è questo: anche un club piccolo può ambire a qualcosa di importante, anche contro i giganti del calcio mondiale. Questa è l'essenza dello sport. La Superlega è un'idea sbagliata, forse nata per coprire i debiti che hanno, ma non è giusta. Mi auguro che Fifa e Uefa abbiano gli strumenti e la volontà di lottare contro questo gigante".