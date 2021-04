18/19

CHI ARBITRERÀ LA SUPERLEGA?



Non quelli attuali, o meglio, non con l’attuale organizzazione. Gli arbitri oggi sono membri tesserati dalle singole federazioni. Il nuovo torneo dovrà invece dotarsi di una struttura ex novo con arbitri privati. Si parla della possibilità di utilizzare anche un Var alternativo: i direttori di gara dotati di un microfono aperto in campo per spiegare le decisioni in diretta al pubblico (un po’ come succede nel 6 Nazioni o nel Football Americano)