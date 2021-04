"Nessun processo, nessuna sanzione". L’ha detto chiaramente Gabriele Gravina, a proposito della possibilità di prendere provvedimenti contro Juventus, Milan e Inter, le tre società italiane che avevano aderito come fondatori al progetto Superlega. "Non si sanziona un’idea – ha proseguito il presidente della Figc – ma lo faremo attraverso la giustizia sportiva nel caso in cui si concretizzassero iniziative che infrangono le regole". In ogni caso, per quanto la nuova competizione non vedrà la luce, sono arrivati dei segnali importanti. "E' un alert che deve farci riflettere sul fatto

che qualcosa non funziona e deve essere approfondito - ha sottolineato Gravina -. E' uno stimolo perché è una responsabilità dirigenziale, quindi servono rimedi e proposte per evitare altre fughe in avanti".