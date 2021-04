Così è naufragato il progetto Superlega

15/33

LUNEDÌ 19 APRILE, ORE 20.15 - ANNUNCIATO PER VENERDÌ ESECUTIVO UEFA: SI DECIDE SULL'ESCLUSIONE DEI 12 DALLE COPPE EUROPEE IN CORSO?



Altro tassello chiave. Dopo il comunicato in cui veniva annunciato il rischio di estromissione da campionati e coppe per i 12, l'Uefa decide che si riunirà in un comitato esecutivo straordinario per valutare l'eventuale estromissione club dalle coppe europee in corso. Real Madrid, Chelsea, Manchester City (Champions), Manchester United e Arsenal (Europa League) sono quelle ancora in corsa.