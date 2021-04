Spezia-Inter, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri affrontano al Picco la squadra allenata da Italiano nell'infrasettimanale della 32^ giornata di Serie A. Spezia-Inter, mercoledì alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Dopo il pareggio contro il Napoli nel precedente turno di campionato, l'Inter di Antonio Conte affronta in trasferta lo Spezia con l’obiettivo di conquistare i tre punti e fare un altro passo in avanti verso il tricolore. I nerazzurri sono primi in classifica a quota 75 punti (+ 9 sul Milan secondo), mentre la squadra allenata da Italiano ha ottenuto fino a questo momento 32 punti ed è reduce dal pesante ko contro il Bologna (4-1) dell’ultima giornata di Serie A.