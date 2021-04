Calendario Serie A, le partite e gli orari della 32^ giornata

La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Apre il programma la sfida di stasera tra Verona e Fiorentina, mercoledì 20 ben sette gare: il Milan ospita il Sassuolo, la Juventus attende il Parma e l'Inter gioca in trasferta con lo Spezia. Giovedì 21 due big match: Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. Il quadro completo della 32^ giornata

La Serie A torna subito in campo, a poche ore dal termine del trentunesimo turno è tutto pronto per la 32^ giornata di campionato. Tante le partite interessanti in questo turno infrasettimanale, che si svilupperà in tre giorni. Ad inaugurare il programma sarà la sfida di questa sera, martedì 20 aprile, tra il Verona di Juric e la Fiorentina di Iachini, due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte dell'ultimo turno. Ben sette, invece, le gare di mercoledì 21. Si parte con la gara tra Milan e Sassuolo alle 18:30, mentre alle 20:45 gli altri sei match. Tra questi spiccano Spezia-Inter, con i nerazzurri che vorrano riprendere la corsa verso lo scudetto, e Juventus-Parma, con la squadra di Pirlo che cerca una vittoria dopo il ko con l'Atalanta. Due supersfide, infine, giovedì 22: proprio i bergamaschi giocheranno la penultima partita in casa della Roma alle 18:30, in serata invece chiuderà il quadro lo scontro Champions al Maradona tra Napoli e Lazio.