Ecco quando l'Inter può vincere lo scudetto

Alla squadra di Antonio Conte mancano 9 punti per conquistare il titolo aritmeticamente (8 se l'Atalanta non batte la Roma). Ecco quando potrebbe succedere

Nonostante il pareggio per 1-1 in casa dello Spezia, l'Inter è sempre più vicina alla conquista dello scudetto. Quando mancano 6 giornate alla fine del campionato, la squadra di Conte ha un vantaggio di 10 punti sul Milan (sconfitto dal Sassuolo), 11 dalla Juventus (che ha vinto a Parma) e 12 dall'Atalanta (che deve ancora giocare in casa della Roma). Ma quando l'Inter potrebbe ottenere il titolo aritmeticamente?