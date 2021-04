La Juventus prosegue nella rincorsa a un posto Champions contro una Fiorentina che vuole conquistare punti preziosi per il salto definitivo verso la salvezza. Pirlo opta per la difesa a 3 e sceglie ancora Dybala, con Morata in panchina. A centrocampo torna titolare Ramsey. Iachini conferma il tandem d'attacco Ribery-Vlahovic, a centrocampo rientra Castrovilli dal 1'. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD

INTER-VERONA LIVE