Probabili formazioni di Napoli-Lazio

La formazione di Gattuso è reduce dal pareggio con l'Inter, i biancocelesti dal pirotecnico 5-3 col Benevento. Mertens favorito su Osimhen nel Napoli. Ospiti con Luis Alberto in forte dubbio, Pereira in pole per sostituirlo. Calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno

Napoli e Lazio sono distanziate da 2 punti in classifica, ma i biancocelesti devono recuperare la partita con il Torino. In pratica, quindi, le formazioni di Gattuso e Inzaghi sono appaiate. La sfida del Maradona rappresenta quindi per entrambe l'ultimo treno per la Champions , dal momento che attualmente le due squadre occupano il quinto e il sesto posto. Con questa partita si chiude il turno infrasettimanale. Calcio d'inizio alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Massimo Ugolini e Matteo Petrucci.

Le energie spese contro l'Inter inducono Gattuso a fare un moderato turnover: Hysaj parte quindi favorito su Mario Rui, mentre a centrocampo Bakayoko è pronto ad affiancare Fabian Ruiz. Politano è in forma: Lozano torna dalla squalifica ma è ballottaggio aperto. In attacco invece tocca a Mertens: con l'Inter era partito titolare Osimhen.

Lazio, Pereira al posto di Luis Alberto?

Un solo dubbio per Inzaghi, ancora alle prese con il Covid e dunque impossibilitato a seguire la squadra per guidarla dalla panchina al Maradona. L'uomo in forse è Luis Alberto. La possibilità più concreta al momento sembra essere quella di Pereira al posto dello spagnolo, che non ha svolto tutto l’allenamento con la squadra ed è in forte dubbio. Per il resto è confermato il blocco di partenza che si è visto contro il Benevento: Marusic confermato nei tre di difesa, Lazzari e Fares sulle fasce. Torna a disposizione Caicedo.



LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, A. Pereira, Fares; Correa, Immobile.