Il derby ligure apre la 33^ giornata di Serie A. L'allenatore dello Spezia mette in guardia i suoi: "Li conosciamo dall'andata dove ci hanno battuto, hanno molti giocatori esperti per questa categoria e in casa giocare contro di loro è difficilissimo. Partita importante ma non saranno i 90 minuti decisivi per la corsa salvezza"

"Non saranno i 90 minuti decisivi, non sarà l'ultima partita del campionato. Si tratta di una partita importante e la dobbiamo affrontare con determinazione e attenzione". Non ha dubbi Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia che fa visita al Genoa nella prima partita in ordine cronologico della 33^ giornata di Serie A (sabato 24 aprile, ore 15, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). "Domani è la terza partita in una settimana e mi auguro che chiunque andrà in campo cercherà di dare il 100 per cento - spiega - affrontare il Genoa in casa è difficilissimo. Loro in casa, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non hanno ancora perso. Li conosciamo dall'andata dove ci hanno battuto, messo in difficoltà e mi auguro che nell'arco di un girone intero qualcosina di diverso si riesca di proporre".

"Diamo continuità all'1-1 contro l'Inter" L'allenatore spiega anche l'importanza dell'1-1 di mercoledì al Picco contro l'Inter: "Il problema principale per noi era riscattare la prova non positiva di Bologna e ci tenevamo a farlo immediatamente. Abbiamo fatto vedere una prestazione di sacrificio, penso che alla fine un punto sia stato meritato e ci ha lasciato grande consapevolezza del fatto che per quest'ultimo mese dobbiamo cercare di essere sempre questi". Prossimo passo, "dare continuità a quella bella prova, a questo risultato che abbiamo ottenuto perchè, come è stato in passato, abbiamo coinvolto tanti ragazzi e tutti devono sempre pensare di essere inseriti soprattutto in questo ultimo mese perchè c'è bisogno di tutti".