Serviva una prova di forza e carattere. Per il valore dell'avversario e l'importanza di conquistare tre punti ai danni di una diretta rivale nella corsa alla Champions. Il Napoli ha risposto presente e travolto la Lazio con un 5-2, con Insigne sugli scudi e man of the match dopo la sua doppietta. Accanto al capitano ha brillato anche Dries Mertens, tornato titolare dopo gli ingressi a gara in corso contro Samp e Inter e altro straordinario trascinatore dei suoi nella sfida ai biancocelesti.



Il belga ha fornito il passaggio vincente per il raddoppio di Politano nel primo tempo e poi, nella ripresa, su assist di Zielinski ha trovato una straordinaria parabola dal limite che ha trafitto Reina e portato gli azzurri sul parziale 4-0. Una rete importante nell'economia della partita, preziosa nel personale score dell'attaccante - arrivato a 102 centri con la maglia del Napoli, eguagliato Vojak come miglior bomber in A - e fondamentale nella sua sfera più intima. Dopo aver realizzato il gol, infatti, "Ciro" Mertens ha urlato di gioia e festeggiato per pochissimi secondi, prima di alzare le mani e gli occhi al cielo e lasciar scorrere le lacrime. Il pensiero del belga è andato alla nonna materna, venuta a mancare negli ultimi giorni e a cui era molto legato: un ricordo che ha 'spezzato' la sua esultanza ma l'ha resa ancora più genuina e commovente. I compagni di squadra si sono stretti in un abbraccio attorno all'attaccante che, dal dolore per la perdita, ha trovato evidentemente la forza giusta per scaricare l'energia nervosa sul campo ed effettuare una grande prestazione, condita dal gol. La dedica perfetta in una serata da Europa per il Napoli.