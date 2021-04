Al 'Grande Torino' i granata sono a caccia di punti salvezza, mentre il Napoli insegue la Champions. Nel Toro torna Sanabria dal 1' accanto a Belotti. Gattuso è senza Manolas squalificato: in difesa Rrhamani. Rientra Demme, preferito a Fabian Ruiz; in attacco Osimhen, con Mertens in panchina. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD