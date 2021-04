Accusato di violenza domestica dall'ex fidanzata Kate e un'altra donna lo scorso novembre, Giggs non sarà il Ct del Galles a Euro 2020 (dove sfideranno anche l'Italia nel gruppo A). Attraverso un comunicato, la Federcalcio gallese ha confermato che sarà Robert Page, già vice di Ryan, a guidare i Dragoni nella fase finale come accaduto negli ultimi impegni

Ryan Giggs non sarà il Ct del Galles all'Europeo. Lo ha ufficializzato la Federcalcio nazionale che, attraverso un comunicato, ha annunciato la nomina del vice Robert Page alla guida dei Dragoni nella fase finale dell’Europeo. Da ricordare come Giggs non era stato presente nelle ultime partite disputate dal Galles (sostituito proprio da Page), "sospensione" che proseguirà in seguito alle accuse di violenza domestica emerse lo scorso novembre. L’ex giocatore del Manchester United era stato arrestato in seguito ad un’animata discussione con la fidanzata Kate. Rilasciato all’indomani su cauzione, Giggs era stato accusato di aver provocato danni reali e aver aggredito anche un’altra donna, fatti per i quali è stato formalmente incriminato. Il 28 aprile comparirà davanti alla corte dei magistrati di Manchester e Salford.