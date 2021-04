La sfida del Mapei chiude il sabato di Serie A: il Sassuolo è reduce dal successo in rimonta sul Milan, la Samp ha vinto a Crotone nel turno infrasettimanale. De Zerbi cambia modulo: senza Raspadori, in attacco parte ancora Defrel dal 1', come a San Siro, appoggiato da Berardi. Tra i blucerchiati manca Quagliarella: davanti Keita e Gabbiadini. Diretta su DAZN1 alle 20.45 (canale 209 del telecomando Sky)