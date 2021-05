La Roma cade ancora, vince 2-0 la Sampdoria

Terza sconfitta di fila per i giallorossi dopo Cagliari e Manchester: stop a Marassi per 2-0 contro la Sampdoria dell'ex Ranieri. In avvio gol annullato a Dzeko per fuorigioco, vantaggio di Silva che sfrutta l'incomprensione tra Fuzato e Kumbulla. Altre due reti non convalidate a Dzeko e Mayoral, raddoppia Jankto mentre Audero para il rigore del bosniaco al 71'. Fonseca non svolta e resta 7° a +2 sul Sassuolo: giovedì c'è il ritorno con lo United in Europa League

SAMPDORIA-ROMA 2-0

45' Silva, 65' Jankto



SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard (81' Candreva), Thorsby, Silva (85' Ekdal), Jankto; Verre (73' Ramirez); Gabbiadini (73' Keita). All. Ranieri

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla (64' Ibanez); Santon (69' Karsdorp), Villar (82' Darboe), Cristante, Bruno Peres; Mkhitaryan; Mayoral (69' Pastore), Dzeko. All. Fonseca



Ammoniti: Kumbulla (R), Cristante (R), Mancini (R)



Note: Audero (S) para il rigore di Dzeko (R) al 71'



Ancora uno stop in trasferta, il terzo in una settimana. Dopo lo scivolone a Cagliari e la batosta di Manchester, la Roma cade anche a Marassi nel posticipo della 34^ giornata di Serie A. Periodo poco fortunato per la squadra di Fonseca, frenata da risultati e infortuni ma anche dagli episodi: tre gol non convalidati contro la Sampdoria, vittoriosa 2-0 con Dzeko che non la riapre sbagliando un rigore. Meglio tuttavia gli uomini dell’ex Ranieri nell’arco dei 90 minuti, una rete per tempo e un maggiore dinamismo che negano la svolta ai giallorossi. Roma che resta al 7° posto a +2 sul Sassuolo in attesa di giovedì, quando all’Olimpico servirà una vera e proprio impresa nella semifinale di ritorno contro i Red Devils.

La cronaca della gara

Ranieri affianca Verre a Gabbiadini, schiera Silva dall’inizio e preferisce Tonelli a Yoshida in difesa. Panchina iniziale per Candreva e Quagliarella. Rivoluzione invece per Fonseca che, tra infortuni e turnover, ne cambia 7 rispetto a Manchester: c’è Fuzato in porta, si rivede Santon sulla fascia mentre davanti Mkhitaryan assiste il tandem Dzeko-Mayoral. Pronti-via ed è Tonelli, due volte, ad immolarsi su Mayoral che calcia a botta sicura. I giallorossi crescono e vanno a segno con Dzeko, ma è netta la posizione di fuorigioco del bosniaco sull’invito di Mkhitaryan. Risponde la Samp che sfiora il vantaggio tra il 34’ e il 35’: Verre non trova di poco la porta, pochi istanti dopo è invece Thorsby ad impegnare Fuzato. Se Dzeko calcia sull’esterno della rete, prima dell’intervallo ecco l’1-0 dei padroni di casa: incomprensione tra Fuzato e Kumbulla in impostazione, ne approfitta Thorsby che s’inserisce e serve a Silva il pallone del vantaggio.



Roma poco fortunata con gli episodi anche nella ripresa: altro gol annullato a Dzeko per fuorigioco, destino comune per Mayoral subito dopo il raddoppio di Jankto. Già, perché al 65’ è il ceco a battere Fuzato sfruttando l’assist dell’ex giallorosso Verre. Non mancano le chance a Fonseca per rientrare in partita, vedi il rigore concesso al minuto 70: Silva tocca col braccio il cross di Mancini, ma dal dischetto Audero si supera e respinge la battuta di Dzeko. Di fatto la Samp la chiude qui, anzi: Keita sfiora due volte il tris, lui come Candreva. E la Roma incassa un’altra sconfitta.