Un solo successo nelle ultime diciassette partite e zero vittorie allo stadio Ciro Vigorito nel 2021. Sono i numeri del Benevento che ha proseguito la striscia negativa casalinga con la sconfitta per 4-2 contro l'Udinese. Un risultato che ha portato al silenzio stampa del club campano, con il solo presidente Oreste Vigorito che si è presentato per le interviste post partita: "Non c'è alcun problema con Inzaghi - esordisce Vigorito a Dazn - Una partita come questa lascia qualche strascico in un momento particolare. Sono venuto io per dirlo: non è una protesta contro la stampa, è una nostra meditazione. Chiedo a tutti comprensione, è un pomeriggio triste. La squadra sta avendo più di qualche difficoltà negli ultimi tempi, è preferibile lasciarla in silenzio".