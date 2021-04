Fiorentina-Juventus, dove vedere la partita in tv

Una sfida che da sempre regala gol, emozioni e tanto spettacolo: Fiorentina e Juventus si sfidano al Franchi per la 33^ giornata di Serie A e in palio ci sono tre punti importanti per entrambe le squadre, seppur per obiettivi differenti. Dopo il successo contro il Verona nel turno precedente, la squadra di Iachini cerca un altro successo per allontanarsi dalle zone calde di una classifica che adesso recita 33 punti; i bianconeri, quarti in classifica a quota 65 punti, vogliono vincere per difendere e consolidare il posto che al momento vale la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.