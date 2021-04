Gasperini: "Ho avuto paura fosse finito il calcio"

L'Atalanta travolge il Bologna e si prende il secondo posto in classifica, in attesa del posticipo tra Lazio e Milan. Malinovsky e Muriel chiudono la partita già nel primo tempo, nella ripresa Freuler, Zapata e Miranchuk firmano il 5-0. Gian Piero Gasperini commenta l'ennesimo grande successo della sua squadra e torna sul tema Superlega: "Paura di perdere i pezzi pregiati? È successo dal primo anno, quando andarono via tanti calciatori davanti a offerte di 10 volte superiori rispetto a quanto guadagnavano da noi – le sue parole a Sky Sport - Tant'è che io dicevo: 'Guardate che se gli date il doppio questi vengono lo stesso'. Ma è la storia dell'Atalanta, per la famiglia Percassi il tetto ingaggi è legge. Non andranno mai a comprare un giocatore per 50 milioni. Anche il Bayern Monaco ha i bilanci a posto e ha vinto tutto. Poi bisogna capire se i debiti devono pagarli tutti quanti. Qui abbiamo rischiato di non giocare più, questa partita poteva non contare più niente così come quella di Roma. Potevamo essere Serie B per far giocare quelle 12 squadre in Superlega, per fortuna in Inghilterra hanno protestato e i club sono venuti meno. Il calcio è sport seguito e amato in tutto il mondo, la speranza è quella di arrivare a giocare contro le grandi. Lunedì avevo paura fosse finito tutto. Per cosa dovevamo giocare? La Champions non esisteva più ed è il nostro sogno da sempre quello di giocare contro Liverpool e Real Madrid. Capisco che quei club hanno milioni di tifosi, ma far saltare il calcio è eccessivo. Per fortuna ci sono allenatori come Guardiola e Klopp che hanno influito sulla retromarcia. Immaginatevi se Fiorentina-Juve si fosse giocare col pubblico, cosa sarebbe successo? Se ci avessero invitato in Superlega, non ci sarei andato".