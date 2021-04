Insigne, a Torino la 300^ in A col Napoli

Sono i numeri a dare la misura, il senso di appartenenza e il valore, tecnico; 300 in A con il Napoli, 12 gol nel 2021, 17 in totale da iniziò stagione (a un passo dal record personale in serie A). Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli, che a Torino taglierà un traguardo storico per lui; solo una tappa di avvicinamento all’obiettivo Champions, invece, per la squadra. Passata indenne, anzi rafforzata, dal faccia a faccia con Inter e Lazio per l’alta classica ma che ora dovrà sporcarsi le mani nella doppia sfida con Torino e Cagliari, invischiate nella lotta per non retrocedere.

Osimhen torna titolare

Altri snodi decisivi per tornare nell’Europa dei grandi. Da conquistare a suon di gol perché è quello che riesce meglio al Napoli di Gattuso. Al di là degli interpreti, che cambieranno anche questa volta: Osimhen al posto di Mertens, per gestire al meglio le fatiche infrasettimanali (il nigeriano col sesto gol stagionale segnato contro la Lazio ha cancellato la prova opaca con l’Inter). A centrocampo Fabian in dubbio, non dovesse farcela ci sarà Bakayoko con Demme. In difesa Rahamani al posto dello squalificato Manolas. Un altro Napoli negli interpreti ma con le certezze che gli hanno consentito di rilanciarsi in classifica. Una su tutte, insindacabile e soprattutto irrinunciabile in questo momento: il capitano, Lorenzo Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo. Rahamani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen