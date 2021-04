Chiarezza sul futuro: è la richiesta di Antonio Conte nei confronti dell 'Inter in vista della prossima stagione. Un pensiero condiviso dall'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta : "Condivido due cose, la prima è la massima concentrazione sul finale di campionato che può darci soddisfazione - spiega a Dazn - La seconda è la chiarezza, una dichiarazione onesta di un allenatore che chiede eventuali programmi alla società . Questi sono difficili da stilare per tutti perché c'è grande incertezza sul modello del calcio. A tempo debito è giusto che ci si ritrovi e la proprietà esponga i programmi futuri".

"Momento tragico per il mondo del calcio"

Marotta è tornato a parlare anche del tema Superlega e della lettera inviata da undici club di Serie A al presidente della Lega Dal Pino : "Ufficialmente non abbiamo ricevuto nulla e non conosciamo bene il contenuto della lettera - ammette l'amministratore delegato dell'Inter - Siamo in un momento tragico per il mondo del calcio, di elevatissima litigiosità che porta a nascondere il grande problema, quello della sostenibilità. Quello attuale è un modello che non funziona e non da garanzie anche a seguito della pandemia che ha inciso nella contrazione dei ricavi. Auspico che, invece di litigare, si possa parlare di riforma del calcio attraverso format diversi e un professionismo ridotto".