LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric

Statistiche e curiosità

L'ultimo successo del Verona contro l'Inter in Serie A risale al febbraio 1992: 1-0 grazie alla rete di Ezio Rossi - da allora 15 successi nerazzurri e quattro pareggi.

L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le 29 partite interne di campionato contro il Verona (18 vittorie, 11 pareggi): potrebbe registrare il suo record di numero di gare totali in casa senza sconfitta contro una singola avversaria in Serie A (zero sconfitte in 29 gare anche contro il Palermo).

L’Inter viene da 12 successi casalinghi di fila in Serie A: solo una volta nella sua storia è arrivata a 13, nel maggio 2011.

Il Verona può eguagliare il suo miglior rendimento in trasferta dal punto di vista di successi in una stagione di Serie A: attualmente a cinque (5 pareggi, 6 sconfitte), ha fatto meglio solo nel 1984/85 e 2013/14 (sei).

Il Verona ha perso le ultime tre gare di campionato: i gialloblu non registrano una striscia di sconfitte consecutive più lunga in Serie A dal maggio 2018 (sette in quell'occasione).

Dopo una striscia di 11 successi di fila, l’Inter non ha trovato i tre punti nelle ultime due gare di Serie A (2 pareggi); solo una volta con Antonio Conte in panchina, i nerazzurri hanno giocato tre incontri consecutivi in campionato senza vincerne neanche uno, nel gennaio 2020.

Romelu Lukaku è a quota 14 gol in casa in questo campionato - solo tre giocatori dell’Inter hanno messo a segno almeno 15 reti in incontri domestici in una singola stagione di Serie A negli ultimi 45 anni: Christian Vieri (19 nel 2002/03), Diego Milito (17 nel 2011/12) e Mauro Icardi (16 nel 2016/17 e nel 2017/18).

Sfida tra i due più giovani difensori che hanno preso parte a più di cinque gol in questa Serie A: da una parte Achraf Hakimi dell’Inter (sei reti, cinque assist), dall’altra l’ex di giornata, Federico Dimarco del Verona (quattro gol, tre assist).

Ivan Perisic dell’Inter, a segno nell’ultima giornata, ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) contro il Verona in Serie A, contro nessuna squadra attualmente nei top-5 campionati europei ha fatto meglio.

L’attaccante del Verona Nikola Kalinic ha siglato la sua prima marcatura multipla in Serie A a San Siro: tripletta nel settembre 2015 contro l’Inter.