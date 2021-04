L’Uefa ha aperto un'indagine su Zlatan Ibrahimovic per una "potenziale violazione del Regolamento Disciplinare Uefa" legato a un "potenziale interesse finanziario in una società di scommesse"

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 26 aprile: la Uefa ha aperto un’indagine su Zlatan Ibrahimovic e lo ha annunciato con un breve comunicato stampa. "In conformità con l’articolo 31 (comma 4) delle regole disciplinari dell’Uefa, è stato nominato oggi un Ispettore Etico e Disciplinare per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare Uefa da parte di Zlatan Ibrahimovic per avere un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".

L’inchiesta di Aftonbladet

L’indagine nasce dalla notizia proveniente dalla Svezia nei giorni scorsi secondo cui Ibrahimovic, attraverso la Unknown AB, sarebbe titolare del 10% delle azioni di una società di scommesse con sede a Malta: la Bethard.com.