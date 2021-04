Inzaghi: "Una vittoria netta e senza alcun dubbio"

L'allenatore della Lazio commenta l'importante vittoria ottenuta sul Milan: "È stato un successo netto e schiacciante". La rincorsa è al quarto posto: "Per il quinto anno consecutivo saremo in Europa, speriamo in Champions, anche se le squadre in lotta sono tutte molto attrezzate" LAZIO-MILAN: GOL E HIGHLIGHTS - ZONA CHAMPIONS, LA SITUAZIONE Condividi:

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Milan che riporta la Lazio a ridosso della zona Champions: "Penso che i ragazzi siano stati bravissimi, per noi era una finale perché era l'ultima chance per restare attaccati al quarto posto - dice - E' stata una vittoria netta e schiacciante e Donnarumma ha fatto delle parate straordinarie. Abbiamo giocato contro una squadra straordinaria e molto forte". Su tutti è stato determinante l'apporto di Correa: "È un grandissimo giocatore e ho la fortuna di allenarlo, quando sta bene e non ha problemi dimostra che le grandi partite le gioca nel migliore dei modi".

"Sulla vittoria della Lazio non c'è alcun dubbio" approfondimento Il Milan crolla all’Olimpico, la Lazio vince 3-0 La Lazio ha iniziato molto forte ma poi ha subito anche l'iniziativa del Milan e nel secondo tempo un episodio a favore ha spianato la strada ai biancocelesti: "Penso che abbiamo fatto una grande partita specie nei primi 20', avevo buonissime sensazioni in allenamento - spiega - L'episodio del secondo gol? Anche a Napoli è stata una gara strana con due episodi controversi. Stasera abbiamo fatto una partita importante contro una squadra forte e costruita bene e sulla vittoria della Lazio credo non ci sia alcun dubbio". Ed ancora sul presunto fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu: "A fine gara con Maldini abbiamo parlato del Covid non di quell'episodio, gli episodi fanno parte del calcio e bisogna saperli accettare, perché non si può parlare di un episodio dopo una gran gara fatta dalla Lazio".