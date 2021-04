Serie A, il calendario del prossimo turno

Le partite sono sempre meno e i verdetti di questo campionato si avvicinano sempre di più. La 34^giornata si aprirà sabato 1° maggio con diversi obiettivi che si incrociano nelle sfide in programma: si parte alle 15 con Verona-Spezia, con i bianconeri alla ricerca di punti salvezza, si prosegue alle 18 con Crotone-Inter, con la formazione di Antonio Conte che proverà a conquistare gli ultimi punti in ottica Scudetto, e alle 20.45 la giornata si concluderà con Milan-Benevento. Domenica importantissima in zona Champions League, con in campo nel giro di poche ore Lazio, Atalanta, Napoli, Juventus e Roma. Concluderà il programma della 33^giornata il monday night in zona salvezza tra Torino e Parma.