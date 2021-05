Per Spezia e Napoli punti pesanti in palio sia in chiave salvezza che in chiave Champions. Gattuso è senza Koulibaly e Maksimovic: coppia obbligata Manolas-Rrahmani. Osimhen vince il ballottaggio con Mertens in attacco, così come Politano quello con Lozano. Nello Spezia Nzola è squalificato: Agudelo punta centrale nel tridente con Verde e Gyasi. La diretta su Sky Sport Serie A