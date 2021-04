Ecco quando l'Inter può vincere lo scudetto

L'obiettivo scudetto è sempre più vicino. Dopo due pareggi di fila, l'Inter ha ripreso la marcia vincente e battuto il Verona per il 13° successo consecutivo a San Siro. La sconfitta del Milan nel Monday Night rende ancora più in discesa la strada per i nerazzurri che ora vedono la Dea come principale ostacolo verso il tricolore. A cinque giornate dal termine, infatti, i ragazzi di Conte possono contare su un vantaggio di 11 punti sull'Atalanta (la squadra di Gasperini ha travolto 5-0 il Bologna) e di 13 punti sul trio composto da Milan (ko 3-0 all'Olimpico contro la Lazio), Juventus (protagonista dell'1-1 in casa della Fiorentina) e Napoli (vincente 2-0 sul campo del Torino). Ma quando l'Inter potrebbe ottenere il titolo aritmeticamente?