Succede di tutto nel primo tempo al Mapei Stadium in una sfida con vista sull'Europa. Espulso al 22' Gollini per un fallo da 'ultimo uomo', fuori dalla sua area su Boga. Dieci minuti e l'Atalanta passa in vantaggio con Gosens. Nel finale Pairetto, con la decisione confermata dal Var, annulla il raddoppio a Zapata. Diretta su Sky Sport 253 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD