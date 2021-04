7/7 IPA/Fotogramma

IL PARADOSSO - Nonostante i tanti punti di vantaggio sulla seconda, l’Inter è salita in testa alla classifica per la prima volta in questo campionato (solitaria e a parità di partite giocate) il 14 febbraio (alla 22^ giornata: Milan ko con lo Spezia e 3-1 Inter alla Lazio). Ipotizzando quindi che la situazione rimanga invariata fino a fine stagione, trascorrerà in vetta 98 giorni, meno di quanti ne ha trascorsi il Milan, 120.