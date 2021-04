Pioli: "Ibra decisivo. Sento il club vicino"

L'allenatore rossonero presenta in conferenza stampa la delicata sfida con il Benevento: "Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male, ma la squadra ha sempre avuto l'atteggiamento giusto. Dovremo dare il massimo e anche di più per tornare a vincere, ci vorrà cuore, spirito di gruppo e qualità. Non rispondo alle critiche, adesso non contanto. E il club mi ha sempre dimostrato supporto" PROBABILI FORMAZIONI 34^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

Dopo le ultime due sconfitte consecutive la corsa Champions si è terribilmente complicata, adesso il Milan non può più sbagliare. Una partita delicatissima per i rossoneri di Stefano Pioli, che nella 34^ giornata di Serie A affronteranno un Benevento alla disperata ricerca di punti salvezza. “In questo momento si parla tanto - ha esordito l'allenatore del Milan in conferenza stampa -, noi sappiamo che abbiamo fatto un grandissimo girone di andata e che nel ritorno stiamo facendo meno bene. Subiamo qualche gol di troppo e non concretizziamo tutto ciò che creiamo, dobbiamo essere più compatti e determinati. Ma la squadra ha sempre avuto gli atteggiamenti giusti. In ogni caso possiamo crescere ancora: abbiamo passato momenti positivi, dobbiamo dimostrare di saper superare quelli complicati. I ragazzi sono pronti, ma adesso dobbiamo dimostrarlo in campo sapendo che è importante avere sempre qualità di gioco, spirito di gruppo e grande cuore. Se mancano questi elementi, ottenere i risultati diventa più difficile. E sentiamo l'appoggio del club, che non è mai mancato. In società ci sono persone che sanno cos'è il calcio e che stagioni così difficili passano anche da momenti complicati. La loro vicinanza ci aiuta ed è importante".

"Non pensiamo alla Juve, solo a vincere col Benevento" vedi anche Corsa Champions: Juve o Milan, chi rischia di più? Per tornare a fare punti Pioli si affiderà a Zlatan Ibrahimovic, nuovamente disponibile dopo l'ennesimo stop per infortunio: "Tutti sappiamo quanto Ibra sia importante per noi non solo dal punto di vista tecnico - ha spiegato l'allenatore rossonero -, ma anche sotto il profilo della personalità. Siamo contenti che sia tornato a disposizione. Se può giocare in coppia con Mandzukic? In avanti abbiamo grande possibilità di scelta. Tutto dipende dalla strategia che vogliamo attuare di volta in volta". Pochi dubbi su ciò che non deve mancare: "Credo che la parola chiave di questo momento debba essere 'energia'. Sapevamo che sarebbe stata una stagione dura, ma ora siamo qui a giocarci il nostro obiettivo e ci serve grande energia. Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male, ma dobbiamo credere nelle nostre qualità. Questo è un gruppo intelligente, tutti sanno perfettamente cosa ci stiamo giocando. Questo è un momento importante della nostra crescita e dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo. Non dobbiamo entrare in campo pensando alla classifica o avendo in mente altri pensieri, dobbiamo solo pensare a vincere con il Benevento dando il massimo e anche di più per andare oltre i nostri limiti. E nessuno di noi sta pensando alla gara con la Juve o alle prossime partite che ci saranno da qui alla fine: pensiamo solo a quella di domani perché vogliamo vincere e per farlo servirà qualità e concentrazione. Non guarderò chi sono i diffidati, metterò in campo la formazione migliore".