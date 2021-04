"Sarri è l’allenatore giusto per i giallorossi, le esperienze al Napoli, al Chelsea e alla Juve lo hanno fatto crescere". Parla così a Sky Sport Gianfranco Zola, che affronta anche il tema Nazionale: "Molto fiducioso dopo il lavoro fatto da Mancini. Calcio italiano in ripresa, ma la Premier è avanti"

Il momento del calcio italiano e il confronto con il calcio inglese, la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Roma nella prossima stagione, il finale di campionato di Napoli e Cagliari, due delle sue ex squadre. Sono questi i temi principali affrontati da Gianfranco Zola nel corso dell’intervista esclusiva realizzata ai microfoni di Sky Sport.

La differenza tra il calcio italiano e il calcio inglese è quella che si è vista nel 6-2 tra United e Roma?

"C'è una differenza importante, ma non di quelle proporzioni. La Roma pur avendo disputato un buon primo tempo ha poi subito troppo e ha pagato a caro prezzo alcuni errori difensivi. Lo United, dopo il City, è la squadra che in Inghilterra attacca e gioca meglio. Il rigore lo ha visto solo l’arbitro ed è stato sicuramente un fattore che ha inciso. La differenza però si è vista"

Il calcio italiano cosa deve fare per tornare quello di una volta o per avvicinarsi al calcio inglese?

"Il calcio italiano negli ultimi anni è in una fase di ripresa. Molte più squadre rispetto a prima cercano di arrivare al risultato attraverso il gioco, anche squadre non di prima fascia. Questo secondo me è un vantaggio che alla lunga porterà dei risultati. In questo momento la Premier League è più avanti, hanno iniziato a percorrere questa strada prima di noi e poi hanno grandissime risorse, è il campionato più ricco e ha giocatori e allenatori importanti. Questo ha fatto sì che il livello del gioco è cresciuto rispetto agli altri campionati"-