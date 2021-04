Roma-Fonseca, sarà addio: Sarri primo obiettivo

Il bilancio di Fonseca

MAN UNITED-ROMA

Fonseca: "Ripresa sbagliata, io responsabile"

Male in Coppa Italia: eliminato dallo Spezia sul campo e poi a tavolino per la storia dei 6 cambi. Male in campionato: 7° e con il rischio di rimanere fuori anche dall'Europa. Un bilancio penalizzato da sconfitte non pesanti, ma pesantissime con le big. Perché ai 4 gol presi in campionato a turno dal Napoli o dall'Atalanta, dai crolli nel derby o negli scontri diretti, si è aggiunta la valanga dei 6 gol subiti come un macigno ancora una volta nel Teatro degli incubi. Tre infortuni e senza più cambi dopo 37' possono aver inciso, ma 5 gol presi nel crollo del secondo tempo sono troppi, anche per la nuova proprietà.