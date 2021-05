Lo scudetto non è ancora conquistato, ma il traguardo per l'Inter è davvero vicinissimo. La certezza aritmetica potrebbe arrivare nelle prossime ore, in caso di mancata vittoria dell'Atalanta sul campo del Sassuolo, ma i festeggiamenti sono già cominciati nello spogliatoio di Crotone dopo la vittoria per 2-0. Le immagini pubblicate sui social dal profilo ufficiale dell'Inter non lasciano infatti dubbi su quanto l'Inter si senta ormai vicina al titolo di Campione d'Italia, con tutti i calciatori e lo stesso Antonio Conte scatenati a celebrare una stagione che si appresta a diventare trionfale.