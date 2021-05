Con l'assist servito a Eriksen contro il Crotone, Lukaku diventa il primo giocatore in Serie A a segnare almeno 20 gol e a raggiungere anche quota 10 assist. Due ruoli in un unico giocatore, in pratica: ecco spiegato perché per Conte è così prezioso

Il belga ce l'ha fatta contro il Crotone, gara in cui è rimasto ancora a secco - i suoi gol sono 21 già da 5 giornate, ultimo gol contro il Bologna il 3 aprile, un mese fa - ma ha limato il conto degli assist portando anche quello in doppia cifra ( 10 ) con l’appoggio spalle alla porta che ha favorito il gol di Eriksen contro il Crotone.

Nel basket si chiama “doppia doppia” , nel calcio non ci era ancora riuscito nessuno, almeno in questi termini. Gol+assist : riuscire bene in entrambe le specialità è già cosa rara, andare in doppia cifra in entrambe è impresa di pochissimi, raggiungere almeno quota 20 alla voce "gol" e almeno 10 a quella "assist" è roba da Romelu Lukaku .

Due ruoli in uno



Risultato: Lukaku è il primo giocatore capace di segnare almeno 20 gol e servire almeno 10 assist in una stagione di Serie A negli ultimi 15 anni (dal 2004/05, anno da cui Opta raccoglie questi dati). Impossibile discutere il Lukaku-bomber, in questa stagione l’Inter ha scoperto anche l’altro lato del suo attaccante, capace di giocare per la squadra proteggendo palla e facendola salire, ma anche di smistarla poi con freddezza, uno dei suoi “modi” preferiti di travestirsi da assistman.



Un doppio ruolo, in pratica, che costringe i difensori avversari agli straordinari, non sapendo mai quali panni vestirà Lukaku. Che può controllare e appoggiare, come detto, ma anche girarsi in un attimo e mettersi in proprio, altra specialità della casa. I numeri, come sempre, la spiegano ancora meglio: sono 74 i gol stagionali dell'Inter, in 31 c'è lo zampino di Lukaku. In molti dei rimanenti anche, sotto forma di lavoro sporco, spazi aperti, movimenti utili. Cosa si può chiedere di più a un attaccante?