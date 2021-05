Obiettivo tornare al successo per cancellare le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio che hanno complicato il cammino Champions dei rossoneri. Il Milan di Pioli è chiamato a vincere contro il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi, a sua volta a caccia di preziosissimi punti in chiave salvezza. Il Milan occupa attualmente il quinto posto in classifica a quota 66 punti, gli stessi di Atalanta e Juventus (che però sono avvantaggiati da una classifica avulsa migliore), il Benevento è terzultimo in classifica a quota 31 punti e nell’ultima giornata è stato battuto dall’Udinese.