Probabili formazioni di Milan-Benevento

Dopo due sconfitte e la delusione che ne deriva, Pioli decide di cambiare: dentro Leao, fuori Rebic. Questo il cambio provato nell'allenamento del venerdì. Rebic a Roma aveva deluso tantissimo: il croato quindi perde il posto. Davanti invece torna Ibra. La vigilia è stata caratterizzata anche dal dubbio sulle condizioni di Calabria e Kjaer, debilitati da un'influenza, che al massimo andranno in panchina. Mandzukic non convocato a causa di una bronchite.

Benevento, ballottaggio Dabo-Hetemaj

Il brutto ko con l'Udinese ha trascinato i campani nelle sabbie mobili della piena zona retrocessione: Inzaghi, che torna a San Siro per la prima volta da avversario del Milan, non potrà quindi permettersi di affrontare con dolcezza i rossoneri. Al Benevento serve un'impresa come quella compiuta allo Stadium contro la Juve. Nessuno squalificato, gli indisponibili sono Letizia, Tuia, Sau e Moncini. Inzaghi dovrà sciogliere il dubbio Dabo-Hetemaj, in ballottaggio a centrocampo. In attacco potrebbe avere una chance Caprari, ma sembra favorito Iago Falque.



BENEVENTO (4-3-2-1) Probabile formazione: Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. All. F. Inzaghi