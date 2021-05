Pessime notizie per Fonseca: ricaduta ai flessori per il centrocapista francese e l'esterno azzurro, che chiudono qui la loro stagione. Pau Lopez, invece, potrebbe essere costretto all'intervento chirurgico alla spalla sinistra, mentre per la trasferta contro la Samp saranno out anche Diawara e Carles Perez

Tre flessori, una spalla e un pube

approfondimento

Zola a Sky: "Sarri allenatore giusto per la Roma"

Spinazzola e Veretout, le due notizie certamente peggiori, hanno riportato infatti una lesione proprio allo stesso muscolo della coscia, sinistra per il primo, destra per il secondo, chiudendo di fatto la loro stagione (non che quella della Roma abbia ancora molte pretese). Per l’esterno sinistro e il centrocampista, entrambi appena rientrati da uno stop di quasi un mese, si tratta di una ricaduta, fatto che rende molto complicato pensare di rivederli in campo prima dello stesso arco di tempo. Forse ancora peggiore la situazione di Pau Lopez, la cui lussazione alla spalla potrebbe richiedere anche un’operazione chirurgica che verrà valutata nei prossimi giorni. Anche la sua stagione, dunque, sembra essere destinata a essersi conclusa sulla goffa parata dell’Old Trafford. Infine, gli altri due fuori causa, anche se probabilmente solo per la trasferta di Genova contro la Samp, ovvero Diawara e Carles Perez. Il trequartista, tanto per cambiare muscolo, ha riportato un risentimento al flessore della coscia destra, certamente meno grave rispetto a Spinazzola e Veretout, ma che lo toglie dalla formazione titolare che Fonseca aveva disegnato per la complicatissima partita, soprattutto a livello psicologico dopo la mazzata in terra inglese, contro la squadra di Ranieri. Sarebbe partito certamente titolare, al suo posto ora toccherà stringere i denti a Mkhitaryan, che avrebbe avuto certamente bisogno di riposo dopo i 90 minuti di Manchester. Per il mediano, uscito stremato e a stento sulle sue gambe dall’Old Trafford, la diagnosi dice invece sovraccarico pubico. Cinque pessime notizie per Fonseca. Quantomeno, con una vena autoironica con la quale nella capitale avrà imparato a convivere, una in meno rispetto al giovedì nero della storia giallorossa.