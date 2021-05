Roberto De Zerbi alla vigilia della sfida contro l'Atalanta ha parlato anche del sul suo futuro, che secondo alcune voci sarebbe in procinto di accordarsi con lo Shakhtar Donetsk con un ingaggio top: "Il discorso è semplice e ho parlato anche con i ragazzi. Scrivono che ho firmato a destra o a manca, ho detto a loro che i primi a saperlo saranno loro, insieme alla mia società, per correttezza e riconoscenza, che è una cosa che a me non manca. Ci può essere la possibilità che vada via come non ci può essere e non è una questione di non dirlo per far sì che i giocatori tirino fino alla fine, i giocatori sono seri per andare avanti con me o senza di me, non dipende da questo, sarò io a dirlo ma non un sito, uno scoop, perché scoop o segreti non ce ne sono, a me piace far la cosa in maniera chiara e corretta". Sull'obiettivo per il finale di stagione: "Abbiamo sempre detto che l’obiettivo sarebbe stato la prossima partita e ora c’è l’Atalanta. Poi vediamo quanto arriviamo, chiaramente avendo la Roma a 3 punti, anche se è una squadra forte, se rappresenta una piazza importantissima, perché non poter pensare di far qualcosa di più?" Atalanta bestia nera dei neroverdi: "Con loro abbiamo perso spesso e con risultati larghi, ma sono la bestia nera di tante altre squadre. Vanno a vincere 3-0 col Milan e sono secondi, ci sarà un motivo. Con l'Atalanta è sempre una partita a sé, noi scegliamo di giocarcela a viso aperto come fatto con Juve, Inter, Milan, Napoli e Lazio, con le nostre solite armi".